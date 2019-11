Obras

A secretaria de Obras de Travesseiro vem realizando trabalhos há várias semanas nas estradas da localidade de Linha Cairu. No local está sendo feita a limpeza e alargamento da via, a troca de canos onde necessário e também a detonação e rompimento de rochas. Segundo o secretário de Obras, Paulo César Ahne, as valetas e bueiros são muito importantes para a manutenção das estradas. “Estamos melhorando o escoamento da água para que, quando chover, a água não transborde para a estrada”, explicou. Na Sede do município, a secretaria de Obras inicia os trabalhos das travessias da rede de água e a construção do muro de contenção da Praça Municipal.

Por Alan Dick