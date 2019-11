Outros esportes

O 17º Rodeio Crioulo promovido pelo CTG Querência do Arroio do Meio, no último final de semana no Parque Municipal de Eventos, atingiu as metas previstas pela patronagem com relação à presença de entidades, número de laçadores e de público. O evento, que tinha o apoio da Prefeitura e do Sicredi, além da 24ª RT e o MTG, iniciou suas provas de laço na tarde de sexta-feira encerrando as disputas na tarde de domingo, dia 10, com a premiação de mais de 150 laçadores que receberam mais de R$ 16 mil em dinheiro.

Além das provas de laço da Taça Cidade de Arroio do Meio, ocorreram provas de laço em equipes e em duplas, divididas na Força “A”, “B” e “C”, Laço Individual, Laço Vaqueano, Rapaz, Patrão, Capataz, Senhor, Veterano, Guri, Prenda, Prendinha, Piá, Laço Irmão e Laço Pai e Filho, além das tradicionais raspadinhas de duplas. No domingo na parte da tarde foram realizadas provas campeiras de rédeas e chasque, além das provas de laço de vaca parada nas categorias Piá, Piazito, Prenda e Prendinha.

O rodeio, que reuniu várias gerações de tradicionalistas, teve gado da Cabanha Macry, de Venâncio Aires e um amplo serviço de narração e juízes que fizeram a avaliação das armadas classificadas em boas e brancas. O rodeio fechou com a participação de 380 laçadores, de 76 equipes, de 50 Piquetes e CTGs de mais de 30 municípios, de várias regiões do Estado. Como laçadores do CTG Querência, destacaram-se Rodrigo Majolo e Júnior, campeão da Taça Cidade e 1º lugar nas duplas; Samuel Petry e Cleber de Lima, ganhadores da prova de Chasque; Clécio e Weslei Natan Schwarzer, 1º lugar no laço Pai e Filho; Helen Hofsmeister, 1º lugar no laço Prenda; Charles e Diogo, 1º lugar na Força “C” e Mathias Bazanella, 2º lugar no laço Guri.

O rodeio foi marcado por um momento solene no começo da noite de sábado, com abertura oficial com discursos e momentos de emoção. O ato foi aberto com uma reflexão de fé e de paz com a Ave Maria, coordenada pelo narrador Nei Ferreira, que dentro da pista reuniu a coordenadora da 24ª RT, Luce Carmen Mayer; prefeito, Klaus Schnack; patrão, Loivo Fuhr e o capataz da Invernada Campeira, Clécio Schwarzer, além de secretários municipais. A solenidade foi encerrada com execução do Hino Riograndense.

Por Alan Dick