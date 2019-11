Finados

À frente da coordenação do Cemitério Municipal de Arroio do Meio, desde 2008, Sérgio Luís Cardoso, que também dirige a empresa responsável por obras cíveis e ornamentação do local, a Urbanizadora Ipê – que recentemente incorporou a Urbanizadora MB – lista uma série de detalhes operacionais e de melhorias que devem ocorrer a médio e longo prazos.

Além da otimização dos espaços, com a realocação de túmulos, está prevista a abertura de uma rua interna para acesso aos jazigos e a construção de 70 gavetas, num corredor de 31 metros, com acesso em duas frentes, ossuário e espaço para sepultamentos de crianças. “Numa primeira etapa construiremos 40 gavetas. Contamos com suporte de engenharia ambiental e civil. A revitalização completa do Cemitério Municipal deve ser concluída em cinco anos. Estamos dedicando esforços, na medida do possível, com a certeza de que ficará um local digno. Nos últimos anos já melhorou bastante”, dimensiona.

Cardoso avalia que apesar de três quartos da área já estarem ocupados com cerca de 300 túmulos, o espaço desocupado de 800 metros quadrados, possibilitará um número igual ou superior de sepulturas. Desde que coordena a gestão do cemitério, em média, anualmente, ocorrem cerca de 10 sepultamentos.

O serviço de abertura e fechamento de túmulos é gratuito para moradores do município. Basta a apresentação de um atestado de óbito. Os familiares que procurarem o Centro de Referência em Assistência Social também ganham auxílio de R$ 400 para dar entrada na compra de um caixão, que custa a partir de R$ 1,5mil. Geralmente, o saldo é parcelado pelas funerárias. O acabamento das sepulturas também fica por conta dos familiares. “Muitos não pedem ajuda do Cras e outros têm plano funerário. O local também é bastante utilizado por fiéis de algumas igrejas pentecostais que não tem nenhum programa específico para projetar sepultamentos”, observa.

Como se trata de um cemitério que já foi trocado de local, duas vezes (trevo/ERS-130 e Incomex) Cardoso também faz um apelo para que a comunidade ajude a identificar algumas sepulturas abandonadas. “Em breve vamos fazer um chamamento público”, revela.

A Urbanizadora Ipê é responsável pela limpeza urbana de Arroio do Meio, e o contrato com o município prevê a manutenção do Cemitério Municipal e suporte funerário às famílias carentes.

Microrregião concentra mais de 50 cemitérios

O movimento será intenso nos cemitérios neste fim de semana. Nos últimos dias, muitas pessoas já estiveram visitando e ornamentando os túmulos de entes queridos. Em Arroio do Meio, Capitão, Travesseiro, Pouso Novo e Marques de Souza são mais de 50 cemitérios. Confira a distribuição e a localização:

ARROIO DO MEIO

Cemitérios católicos: em Bela Vista – o maior de Arroio do Meio -, Linha 32, Picada Arroio do Meio, Palmas, São Caetano, Dona Rita, Arroio Grande Central e Forqueta.

Cemitérios luteranos: há cemitérios da congregação IELB em Bela Vista e em Picada Arroio do Meio e da congregação IECLB no bairro Aimoré, em Palmas – nas imediações do Palmense – e em Forqueta, na Igreja de Pedra. Há ainda o cemitério conjunto da IELB e IECLB no Morro Vermelho, em São Caetano.

Cemitério municipal: localizado em Bela Vista.

CAPITÃO

Centro: Cemitério Católico da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e o Cemitério Municipal do Morro da Cruz. Está em discussão no Legislativo, nova lei que propõe que falecidos possam permanecer por até 10 anos nas gavetas do cemitério municipal. Se a família não der outro destino, os restos mortais serão realocados em ossuários.

Interior: Cemitérios católicos em São Luís, Linha Marinheira, Linha Estefânia, Linha Argola, Linha São Jacó e Bicudo. Os luteranos se dirigem aos cemitérios de Palmas e São Caetano.

TRAVESSEIRO

Centro: Cemitério Católico, nas imediações da Paróquia Nossa Senhora da Purificação e o Cemitério Municipal, nas mediações da SER Juventude.

Interior: Cemitérios IECLB e IELB em Picada Essig, e cemitério particular da família de Felipe Essig, e cemitério IECLB em Três Saltos Baixo. Cemitérios católicos em Três Saltos Alto, Barra do Fão, Cairu (fundos), São Miguel e um desativo em Picada Natal.

MARQUES DE SOUZA

Centro: Cemitério IECLB velho, nas imediações da Paróquia São Tiago, Cemitério IECLB Novo, no bairro Cidade d’Água e Cemitério Católico, na rua Brasil, ao lado da Igreja.

Interior: Cemitério Luterano Missouri (IELB) na estrada geral Linha Tigrinho; Cemitério Luterano Missouri (IELB) na estrada geral Linha Atalho; Cemitério IECLB na estrada geral Linha Orlando; Cemitério Católico de Linha Orlando (na estrada que liga a Progresso); Cemitério Neopentecostal de Linha Bastos; Cemitério IECLB de Tamanduá (ao lado da igreja velha). Cemitério Católico de Vasco Bandeira e Cemitério Católico de Bela Vista do Fão.

POUSO NOVO:

Centro: Cemitério Católico da Paróquia Santo Antônio, na rua Sete de Setembro.

Interior: Cemitérios católicos das comunidades São Jorge (Forqueta Alta), Santo Antônio (Linha Medorema), São João Batista (Picada Taquari), Nossa Senhora do Caravágio (Barro Preto), São Roque (Picada Castro), Santo Antônio (Linha da Divisa), São Valentim (Arroio do Leite), Nossa Senhora dos Navegantes (Linha Navegantes/Forqueta), São Roque (Linha Tigre) e Santa Teresinha (Perau Vermelho).

Também existe um cemitério municipal em Linha Tigre e um particular dos descendentes da família de Timótio da Rosa (Joca) em Barro Preto. Os moradores das localidades de Barra do Fão e Barra da Dudulha, são destinados a Travesseiro e São José do Herval, respectivamente, onde são as sedes comunitárias, ou nas comunidades pouso-novenses mais próximas. Os evangélicos têm como característica se associar aos cemitérios católicos.

