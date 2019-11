Outros esportes

O 6º Campeonato Regional de Bolão promovido pela Associação de Bolão dos Vales (Abovales) iniciou na segunda-feira os torneios da fase final da categoria masculino, onde participa, como representante de Arroio do Meio, o grupo Reunidos, do PA-Rural. O primeiro torneio foi realizado nas canchas do Clube dos 15, representado pelo grupo Elite, onde o 1º lugar ficou com o Elite; 2º, Unidos; 3º, Operário e em 4º, o Reunidos. Esta semana o Reunidos, que tem como capitão Valdomiro Matte, reuniu seus jogadores no PA-Rural para um treino e um jantar de confraternização, visando a participação nos demais torneios da fase final.

O segundo torneio será na terça-feira, dia 12, na Sociedade Rio Branco, em Estrela, representado pelo grupo Unidos. Depois a disputa vai para Encantado com o terceiro torneio no dia 18. O torneio final será disputado no dia 2 de dezembro, nas canchas do PA-Rural, em São Caetano. O PA-Rural reserva uma atração pela categoria feminina com a disputa de um dos torneios finais no dia 4 de dezembro, sem a presença de grupos de Arroio do Meio. A cancha foi sorteada para abrigar um dos torneios do Clube Sete de Setembro de Lajeado, que classificou duas equipes femininas para a fase final.

Por Alan Dick