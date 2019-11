Municípios

A CDL de Arroio do Meio realizou na segunda e terça-feira, o workshop Simplificando o Marketing Digital, com o consultor do Sebrae Roberto Herrera Arbo. Vários foram os segmentos do comércio e prestadores de serviço do município que participaram. Este workshop encerrou o ciclo de capacitações que integram o Programa Incentiva Arroio do Meio uma realização da CDL.

Ao longo do período de realização do programa, iniciado em 27 de agosto e encerrado em 19 de novembro, foram realizados diversos cursos nas áreas de planejamento estratégico, finanças, negociações eficazes, identidade empreendedora, marketing digital e a realização da primeira Semana do Empreendedor, com a Rodada de Negócios. Foram capacitados, no total, 533 participantes, entre alunos, empresários e colaboradores. A CDL agradece à todos participantes e aos apoiadores Administração Municipal, Girando Sol, Sebrae e Sicredi na realização de mais este projeto desenvolvido pela entidade.

Por Alan Dick