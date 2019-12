O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Foi realizada na quinta-feira, dia 21, no salão da Asmam, a primeira edição do RotaTalks, iniciativa planejada e executada pelo Rotaract e Rotary Club de Arroio do Meio. O evento, aberto à comunidade, contou com palestras de três profissionais, em um formato dinâmico, tendo a liderança como tema central. A ambientação sonora do espaço, enquanto o público chegava para o evento, foi realizada pelo músico Marco Guimarães, apresentando o projeto Quiet Songs.

As palestrantes convidadas foram Anna Laura Neumann, fundadora da Âme Storytelling, Patrícia Heberle, psicóloga especialista em terapias cognitivas comportamentais e Andrea Feine, CEO da Andrea Feine Cortinados e Persianas. Elas relataram suas trajetórias profissionais, usando as histórias como cases para salientar valores como a confiança, protagonismo, autoconhecimento e planejamento, que são fundamentais para um líder.

Conforme o presidente do projeto, Diego Wilsmann, o RotaTalks nasceu com um propósito de integração e inspiração. “Buscamos abordar um conteúdo que fosse totalmente aplicável no dia a dia de todos, através de palestrantes que realmente entendem do assunto. E daí vem o tema liderança. Todas as pessoas têm um líder dentro de si, pois todas são exemplo para alguém, só que muitas não sabem disso. É nisso que acreditamos. Temos a intenção de organizar mais edições em outras datas, abordando também outros temas.”

Para a vice-presidente do projeto, Luísa Rockenbach Guimarães o evento de quinta foi um sucesso. “Cumprimos com o esperado que era justamente inspirar a comunidade e mostrar que todos temos a virtude de liderar. Ficamos muito satisfeitos com as três palestrantes, pois cumpriram com o grande desafio de falar sobre liderança, a qual se percebe cada vez mais em falta no cotidiano. O sucesso foi maior do que esperávamos e tivemos ótimos retornos de cada um que estava presente”, conclui Luísa.

Por Alan Dick