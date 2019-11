Geral

A Agência do Banrisul de Arroio do Meio entregou na manhã de ontem, o prêmio do Titulo de Capitalização, para Suzana Träsel. Ela adquiriu o título, na agência local em fevereiro de 2018. Ela foi sorteada com R$ 25.936,25 e recebeu o prêmio na presença de funcionários do banco e do assessor comercial da Rio Grande Seguros, Roger Ribeiro. A gerente Diva Guzzo parabenizou a ganhadora por ter acreditado no produto. Quem estava feliz também foi Liliana Correa que vendeu o título para Suzana. Ela disse que é a segunda vez que uma cliente sua é premiada.

Suzana agradeceu, disse que vai seguir pagando o título. Além de ter ganhado o prêmio acha que é uma forma de economizar. Uma espécie de poupança. Com o dinheiro do prêmio vai investir numa cozinha nova e viajar.

Por Alan Dick