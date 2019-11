Obras

O prefeito de Travesseiro esteve em Picada Felipe Essig na noite de quarta-feira, dia 30, onde participou de solenidade de assinatura do contrato com a Empresa Conpasul para execução da obra de asfalto de 1,8 quilômetro no trecho entre a antiga Laticínios Rancho Bello e o Salão Comunitário de Picada Essig. A obra será custeada com recursos próprios do município no valor de R$ 1,9 milhão. O trabalho deve ser iniciado ainda na primeira quinzena de novembro.

Durante a solenidade, o secretário do Planejamento, Lari Hofstetter, manifestou a sua alegria em poder participar desse momento, enfatizando que a comunidade é digna de receber a obra. “Desde a campanha, havia um compromisso assumido em asfaltar este trecho que ficou de fora”, comentou. Destacou ainda que a pavimentação vai além de simplesmente asfaltar ruas, mas é também promover a qualidade de vida dos moradores.

O presidente da comissão de asfaltamento, Décio Klein, agradeceu ao Poder Executivo pela elaboração do projeto, bem como aos vereadores, que aprovaram a matéria. Lembrou que a comissão foi criada em março deste ano e tinha como objetivo pleitear o asfaltamento do trecho em questão, bem como o trecho que vai até a localidade de Três Saltos Baixo. Outro membro da Comissão, Marco Antônio Reinaldo, lembrou da importância da localidade para a economia do município e também da necessidade da manutenção permanente do trecho. “Com a pavimentação, as máquinas utilizadas em consertos e reparos na estrada poderão atender outras demandas”, comentou.

O engenheiro do município, Kadan Griebeler, falou das atividades do setor de engenharia e dos desafios que enfrentam. Destacou a gestão do prefeito e a economia de R$ 200 mil no valor inicial da obra. “Tivemos a participação de três empresas nesse processo licitatório para pavimentação, fato nunca ocorrido antes”, frisou, lembrando que o asfaltamento do trecho em Picada Essig vai atender indiretamente mais cinco comunidades.

O engenheiro chefe e diretor da empresa Conpasul, Olivar Basso, falou da expertise da empresa no ramo de pavimentação. “Nossos profissionais tem capacidade de realizar um bom trabalho, que dure e fique bem feito”, explicou. Também falou da dificuldade de morar numa rodovia sem pavimentação e garantiu que a execução da obra será motivo de orgulho para a localidade e para o governo municipal.

Outro que se manifestou foi vice-prefeito Sérgio Nied, que comemorou a importância da data para o município de Travesseiro e principalmente para as pessoas que moram no trajeto que será asfaltado. “Esta obra faz parte do plano de governo e está sendo cumprida”. Destacou também que a obra é possível graças à gestão e controle de gastos realizado. Ainda pediu o apoio dos vereadores para aprovação de um projeto de lei que prevê financiamento para asfaltamento de mais dois trechos. Por fim, destacou que o valor gasto em manutenção de uma estrada não pavimentada equivale aos juros do empréstimo para outras pavimentações.

O prefeito Genésio Hofstetter comentou que a administração teve muitas dificuldades nestes dois anos e 10 meses de mandato. Destacou a forma como são utilizados os recursos do município, e também lembrou que poucos municípios no país estão na condição em que Travesseiro se encontra. “Fui eleito para fazer isto, fazer asfalto para a população e fazer obras”, afirmou. Finalizando, lembrou que além das obras, o município também investe e tem compromisso com as demais áreas, como por exemplo a educação, que é referência entre os municípios do Vale do Taquari.

