Municípios

A Administração de Pouso Novo realiza em 6 de dezembro a Noite Natalina. O evento, que começa às 19h30min, ocorre na Praça da Matriz, abrindo com saudação do prefeito Aloisio Brock, seguido com o acendimento das luzes de Natal e chegada do Papai Noel, que vai fazer a entrega de pacotinhos para a criançada. A festa ainda vai ter show de fogos de artifício, brinquedos infláveis e apresentação da banda Quinta Estação.

Em caso de chuva a programação será transferida para o Salão Paroquial da Comunidade Católica.

Por Alan Dick