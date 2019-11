Geral

O Pedágio Solidário realizado no sábado, dia 9, no Centro de Arroio do Meio, em prol da pequena Lívia Teles, mobilizou e sensibilizou a comunidade, arrecadando um valor total de R$ 11.742,50. Livia é de Teutônia e tem um ano de idade. Aos quatro meses foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1. Desde o diagnóstico, a família luta incansavelmente para arrecadar o valor de R$ 9 milhões que possibilitará a sua cura.

A doença causa dificuldades para que se sustente sozinha, engula naturalmente ou até respire sem ajuda de ventilação mecânica. O tratamento precisa ser importado dos EUA e a criança tem até os dois anos de idade para fazer uso do remédio, conforme indicação do fabricante, por isso a corrida contra o tempo.

Formou-se, então, na região e no estado, uma corrente de solidariedade e apoio com inúmeras ações em prol de Lívia, e em Arroio do Meio, não poderia ser diferente. Os organizadores do pedágio de sábado agradeceram a toda comunidade arroio-meense pelo comprometimento e doação, a todos os parceiros que possibilitaram esse ato solidário, à Administração Municipal, em especial ao Departamento de Trânsito, que não mediu esforços para ns auxiliar e à Asmam, que durante seu almoço no sábado também cedeu espaço para um ponto de doações.

Por Alan Dick