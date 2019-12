Geral

Esteve movimentado o almoço da turma da Patu’s Fest realizado no sábado, dia 23, no Bar dos Amigos, tendo como patinhos Jaime Farias, Mário Correa, Adelmo Kremer, Luiz Ferreira, Zélio Vedói e Nestorzinho Kunrath. A festa foi animada pela banda Art Show. O último almoço da Patu’s Fest de 2019, acontece no dia 7 de dezembro. O encerramento das atividades acontece com uma festa com a participação das esposas e namoradas na noite de 14 de dezembro na sede do Bola Cheia com animação da Banda Werner & Cia.

Por Alan Dick