Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 23, a primeira partida da final da Série A do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos – Troféu Central Chapeação. Na cancha estavam frente à frente as equipes do Passo do Corvo e Dona Rita A. A disputa aconteceu nas canchas do Passo do Corvo, com quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios. Após oito jogos o resultado ficou em 4 x 4, sendo que cada equipe ganhou dois jogos nas duplas e dois nos trios. A única vantagem é do Dona Rita, que fez sete bolas a mais que o Passo do Corvo.

A partida da volta acontece no sábado, dia 30, nas canchas do Esperança de Dona Rita. Os jogos iniciam às 13h30min. O torneio é disputado por atletas que já têm 40 anos ou completam esta idade em 2019.

Encerramento – A Liga de Bocha, responsável pela organização do campeonato, comunica que o jantar baile de encerramento do campeonato com a entrega da premiação, acontece no dia 7 de dezembro com a organização do Esperança de Rui Barbosa.

Por Alan Dick