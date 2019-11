Geral

Na terça-feira, a CDL de Arroio do Meio realiza mais uma edição do Café.com – Saboreando Companheirismo e Conhecimento. A atividade, que é a última do calendário de eventos da CDL em 2019, ocorre no auditório da Acisam, a partir das 7h30min. Além do café da manhã, os associados vão acompanhar a palestra “Indo Além de Ganhar e Perder – a frequência da prosperidade financeira na vida e nos negócios”, com a consultora e coach financeira comportamental Francielli Roos.

A palestrante, consultora, coach e empresária vai abordar o cenário econômico e os melhores investimentos e ações para a empresa ou negócio. Destaca que muitos empresários, às vezes, não percebem que têm um grande capital de giro parado no estoque. E estoque parado é dinheiro que está desvalorizando. “Dinheiro parado não tem utilidade nenhuma. Tem que estar em movimento”.

Francielli também vai falar sobre como a mente influencia na criação de uma frequência favorável para a prosperidade financeira, seja na vida pessoal ou nos negócios. Observa que as pessoas, num geral, têm vergonha de falar sobre dinheiro e que é preciso quebrar certas crenças perpetuadas por séculos. Diz que é comum as pessoas confundirem dinheiro com ganância ou com humildade, o que não é real e está ligado à doutrina religiosa. “É preciso trabalhar a mente para entender que dinheiro é importante para a vida. É preciso quebrar as crenças limitantes que interferem na conquista da prosperidade financeira”.

A palestrante é coach financeira com certificação de reconhecimento internacional no processo de Coaching Financeiro Inteligência financeira de investimentos, parceira da corretora Zahl Investimentos, representando XP Investimentos. Francielli atua há mais de sete anos com finanças.

Os associados CDL que desejam participar do Café.com devem confirmar presença até segunda-feira, pelo 3716-1892 ou 98410-5584.

Por Alan Dick