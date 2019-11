Evento

Numa promoção da Administração Municipal de Pouso Novo através da secretaria da Saúde, foi realizado na quarta-feira, dia 30, um encontro de mulheres dentro da programação da Campanha do Outubro Rosa. O evento foi realizado no CTG Tropilhas da Serra com várias atrações que tornaram o encontro uma tarde muito especial, dedicada às mulheres de Pouso Novo. Durante a programação todas as mulheres receberam um guarda-chuva de cor rosa, oferecido pela Administração Municipal. O evento também contou com uma animada palestra proferida por Cristiano Silva e teve um momento especial de interação e de conscientização dos cuidados que as mulheres devem ter com sua saúde.

Por Alan Dick