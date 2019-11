Agrovale

Com objetivo de suprir as necessidades dos agricultores da região, oferecendo insumos de qualidade, a Agrotech iniciou suas atividades em Arroio do Meio em maio de 2017. Situada na rua Rui Barbosa, nº106, no bairro Bela Vista, a empresa trabalha com insumos em geral, com ênfase na comercialização de sementes de milho, soja, pastagens, trigo e fertilizantes.

Entre outras soluções para a atividade agrícola, está a comercialização de sulfato de cálcio, lonas para silagem, rações, farelos, sais e minerais para bovinos de corte e leite. “Trabalhamos com as principais marcas do mercado: Pioneer (sementes); Piratini (fertilizantes); Pacifil e Fortelon (lonas); Socil Nutrição Animal; Sulgesso (Sulfacal) e muitas outras”, diz o proprietário, Fabrício Luís Müller, complementando que têm também adubos folhares, rações pett, produtos de limpeza, higienização e pré e pós doping para ordenha.

Aproximar-se do cliente oferecendo soluções em tecnologia de sementes, fertilizantes e manejo de solo são o diferencial da Agrotech, que oferece suporte ao agricultor sem que ele saia da propriedade. Atendendo boa parte do Vale do Taquari o principal desafio da empresa que possui pouco mais de dois anos, é entender a necessidade de cada produtor individualmente, gerando aumento de produtividade e desta forma, resultados positivos aos seus clientes. “Atendemos pelos telefones: 99790-0940 ou 99790-0948. O agricultor nos liga e vamos até ele. Desta forma ele toca sua atividade sem perder tempo”, finaliza.

Por Alan Dick