Evento

A XIV Feira do Livro de Travesseiro encerrou na sexta-feira, dia 25, com a Noite de Talentos e com a entrega da premiação do III Concurso Fotográfico “Encantos de Travesseiro”. A programação da feira iniciou na quinta-feira, dia 24, com várias atividades voltadas para os estudantes e também para comunidade. Os alunos puderam prestigiar show de mágica, encenação da peça teatral “Alice, na toca do coelho”, palestra com o escritor Xumby Wanderley Theves e com a escritora Cléia Haubert.

Já na noite de quinta-feira ocorreu a “Noite Rosa”, programação organizada pelo Cras, que trouxe para o debate da comunidade o empoderamento feminino, com coach Luciana Conrad. No encerramento ocorreu a tradicional Noite de Talentos, com grande participação da comunidade travesseirense. As três instituições de ensino do município fizeram suas apresentações, além disso alguns trabalhos desenvolvidos no turno integral da Escola Pedro Pretto foram expostos, como o Coral, a Oficina de Ginástica e as aulas de danças gauchescas. Ainda, o Vocal Novo Brilho, a Orquestra Infantojuvenil da Escola Pedro Pretto e os talentos locais também se apresentaram.

A secretária da Educação, Cristiane Neitzke, em sua manifestação frisou que a programação oferecida é uma forma de apresentar à comunidade, os trabalhos desenvolvidos pela Administração Municipal, além de incentivar as crianças e jovens a desenvolverem seus talentos. “Nós estamos construindo e colaborando com o futuro”, lembrou Cristiane. E em meio às várias atividades, a comunidade pôde visitar e conhecer toda a variedade de livros que estavam à disposição no espaço reservado para a feira.

Por Alan Dick