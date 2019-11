Municípios

O prefeito de Travesseiro, Genésio Hofstetter participou na quarta-feira, dia 13, de solenidade realizada no Hospital São José de Arroio do Meio (HSJ), onde foi confirmada uma verba federal no valor de R$ 300 mil através de emenda do deputado Elvino Bohn Gass, recurso que foi intermediado pela Administração Municipal de Travesseiro. O ato, acompanhado pela direção do HSJ e representantes do Hospital Divina Providência de Porto Alegre e Hospital de Estrela, também foi prestigiado pelo representante do deputado Bohn Gass, Rudimar Muller e autoridades do município de Arroio do Meio de diversas siglas partidárias, que também comunicaram a destinação de recursos através de seus deputados.

Na oportunidade a direção do HSJ, manifestou a sua grande alegria em poder sentir que o município de Travesseiro e os demais representantes estão se integrando às preocupações que são manter a casa de saúde funcionando e, mais que isso, funcionando bem. “Esta verba chega em boa hora”, comentaram. Todos os representantes foram unânimes em afirmar que a casa de saúde melhorou muito nos últimos anos, tanto na qualidade médica quanto no aperfeiçoamento de todos os serviços que ali são prestados.

Por Alan Dick