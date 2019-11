Municípios

Na última semana foram divulgados os dados do índice Firjan, que traz informações em relação a gestão fiscal de todos os municípios brasileiros. Travesseiro se destaca com a 3ª colocação entre os municípios do Vale do Taquari, e com 24ª colocação em âmbito estadual. O índice Firjan avalia as áreas de atuação: Emprego e Renda, Educação e Saúde. Na somatória dos itens o município apresentou resultado que retrata excelência em gestão.

Para o prefeito Genésio Hofstetter, o resultado mostra a seriedade e austeridade com que é tratado o dinheiro público. “Conhecemos a realidade brasileira, e comparando com nossos dados podemos concluir que o resultado é extremamente positivo”, afirma. Hofstetter destaca os investimentos que são realizados nas áreas da educação, saúde e o incentivo para a abertura de novas empresas, que impulsiona a geração de empregos e renda. “Também investimos no setor primário, para a construção de novos chiqueiros e aviários, mesmo que este retorno não venha neste governo, é importante que o município esteja forte”, comenta.

Projeção para 2021

Para o ano de 2021, o município prevê um acréscimo de 30% na arrecadação de ICMS, resultado que será percebido em virtude do planejamento e dos investimentos realizados até o momento. Para finalizar, o prefeito destaca que o modelo de gestão está baseado no diálogo com os secretários, na busca por melhores valores na aquisição de produtos e no planejamento das ações. “Além disso, estamos sempre em busca de recursos extraordinários, seja através de projetos ou emendas parlamentares”, conclui. O estudo da Firjan ainda destaca que 74% dos municípios de todo o país apresentam dificuldades na gestão.

Por Alan Dick