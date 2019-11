Geral

Um grupo de tradicionalistas da 24ª RT com sede em Lajeado, foi laureado no sábado, dia 26, com a Comenda João de Barro, concedida pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG. A solenidade, conduzida por Nairioli Antunes Callegaro, presidente do MTG, foi realizada no CTG Doze Braças, em Sananduva, em comemoração dos 53 anos da entidade máxima do tradicionalismo do Rio Grande do Sul.

A Comenda foi repassada para tradicionalistas de todo o Estado, por serviços prestados e cultivo da tradição em suas entidades. Pela 24ª Região Tradicionalista, a homenagem foi prestada para Davi Musskopff, 39 anos, natural e residente em Marques de Souza, onde está ligado ao CTG Caminhos da Serra, pela sua participação e coordenação de cavalgadas. Davi, é o atual Diretor de Cavalgadas e Capataz Campeiro da 24ª Região Tradicionalista. A menção também foi repassada para Amarilda de Oliveira, do CTG Bento Gonçalves e José Cláudio Bussatta, do CTG Tropilha Farrapa, ambos de Lajeado.

Durante a solenidade em Sananduva, a Ordem dos Cavaleiros do RS – Orcav, fez a entrega de outorgas para cavaleiros como forma de reconhecimento por suas participações em cavalgadas. Nesta lista de nomes também consta o nome de Davi Musskopff, considerado Cavaleiro Farroupilha, com 9.180 quilômetros percorridos em cavalgadas e tropeadas. Além de Davi, a outorga também foi concedida para outros nove cavaleiros e cavaleiras da 24ª RT: Jussara Alízia Seghetto Musskopff (esposa de Davi) e Martina Seghetto (11 anos, filha de Davi), Ana Júlia dos Santos, Silvio José dos Santos, Marcos André de Souza, Matias André de Souza, Oli Joaquim Franco, Paulo José Feil e Ademar Biguelini, considerado Cavaleiro Monarca, com mais de 12 mil quilômetros de cavalgadas.

Por Alan Dick