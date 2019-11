Municípios

A secretaria da Assistência Social de Pouso Novo em parceria com a Emater, realiza na tarde de quinta-feira, dia 28, a III Mostra de Artesanato. A programação inicia às 13h30min na Praça Central com apresentação natalina dos Grupos de Convivência do Cras, exposição e venda de artesanato, brechó solidário de verão, feira de agricultura familiar, distribuição de plantas medicinais e mateada.

Por Alan Dick