Política

Representantes do MDB de Arroio do Meio e de outros municípios do Vale do Taquari participaram da entrega do prêmio Líderes & Vencedores 2019, realizado na terça-feira no auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa, numa iniciativa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). O deputado estadual Edson Brum (MDB) foi um dos 15 agraciados.

“Uma alegria muito grande receber a distinção. Isso nos motiva a trabalhar ainda mais em defesa das iniciativas que venham ao encontro dos interesses do nosso Rio Grande”, disse o parlamentar.

Por Alan Dick