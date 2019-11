Música

A cantora mirim, Laura Froner, esteve recentemente no Rio de Janeiro gravando seu primeiro single, que será lançado no mês de novembro, em todas as plataformas digitais pelo selo HalseyMusic, em parceria com a Fluve – Som Livre. O trabalho, intitulado Você Sabe, foi gravado no Estúdio Yahoo, banda famosa dos anos 80 e 90, com o produtor Zé Henrique. Seu clipe foi gravado tendo como cenários o Museu do Amanhã e antigos armazéns do Cais do Porto do Rio. A música tem arranjos de Toninho Aguiar, arranjador de cantoras como Anitta e Ludmilla.

Ainda no Rio de Janeiro, Laura participou de um evento no Village Mall, na Barra da Tijuca com DJ Português, visitou e associou-se à Abramus, a maior Sociedade de Gestão de Direitos Autorais do Brasil, onde conheceu e pôde trocar ideias com Ronaldo Barros, pai da cantora gospel Aline Barros. Conheceu ainda artistas das novelas Malhação e Verão 90 da Rede Globo, passando um dia com a atriz Marcela Siqueira. Laura usou em sua viagem diferentes looks da marca Connect Soul, uma de suas patrocinadoras, cuja nova coleção será lançada em novembro.

Laura tem 10 anos e canta desde os três. Ela mora em Arroio do Meio e é filha de Ana Laura Froner e Jean Carlo Gonçalves. Lembra que adorava pegar o controle da TV ou a escova de cabelos para simular um microfone. Assistia a vários artistas, que a inspiravam, entre eles a cantora Lady Gaga, da qual, hoje, Laura interpreta canções como Million Reasons, I’ll Never Love Again e Shallow.

Seu estilo favorito é o pop, nacional e internacional. Admira cantoras como Kate Perry, Alicia Keys e Ariana Grande. Interpreta também Fascinação de Elis Regina e a versão nacional para o tema de Fantasma da Ópera. “Me sinto muito bem e livre, pois eu amo cantar. Vivo a música quando estou interpretando”, declara a jovem. Entre seus sonhos estão o de participar do programa The Voice Kids, seguir carreira como cantora e tornar-se modelo e atriz. “O dia todo da Laura é música e ela escreve também. Tem muita facilidade para isso. Às vezes vai para o quarto e volta em 15 minutos com uma música pronta”, descreve a mãe, Ana Laura, é dentista e concilia a profissão com os compromissos da filha, para estar presente em todos os momentos. “Tenho a ajuda da minha sogra, Solange Gonçalves, que nos acompanha nas apresentações e compromissos”, acrescenta.

Laura é muito organizada com seus compromissos. Estudante da 4ª série do Colégio Evangélico Alberto Torres, para ela, a escola sempre vem em primeiro lugar. Em sua rotina, tem o horário de fazer seus exercícios vocais, de fazer a lição de casa, as aulas de canto e de inglês e, claro, de se divertir e ser criança. As aulas de canto são realizadas em Arroio do Meio, com a professora Betânia Delazeri e, em Porto Alegre, com o professor Willian Varela, do Estudio Musique.

Próximos compromissos

No próximo dia 29, Laura apresenta-se em Porto Alegre, na Chegada do Papai Noel, no Shopping Total, junto com Luiza Barbosa (The Voice Kids 2019) e Sofia Cordeiro (The Voice Kids 2018). A cantora mirim também foi convidada para cantar na abertura do Miss Brasil, que ocorrerá no mês de dezembro.

Por Alan Dick