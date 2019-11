Municípios

No dia 28 de novembro, Arroio do Meio completa 85 anos de emancipação política. Para comemorar a data, a Administração Municipal organizou uma programação especial, lançada oficialmente na manhã da terça-feira, 12, na Casa do Museu, junto aos festejos natalinos. Numa sensibilização coordenada pela vice-prefeita Eluise Hammes e coordenadora da Casa do Museu e Departamento de Cultura, Carla Jaqueline Schroeder, as três gerações de mulheres da família Gasparotto – vovó Lúcia, mamãe Elisabete e netas Maria Clara e Giovana, encenaram o resgate da cultura dos preparos para o período de fim de ano, destacando a produção do tradicional biscoito de Natal.

A professora e escritora Ivete Kirst reforçou a nostalgia e reflexão sobre o período que se aproxima, através da leitura de seu texto “Antes do Natal”.

“Entrando no espírito natalino, nos desafiamos a resgatar essas experiências tão valiosas, construir esse sentimento de família e cooperação”, enalteceu o prefeito Klaus Werner Schnack. “Momento de fazer uma reflexão sobre onde estamos, como aqui chegamos e para onde vamos, também como gestores, porque queremos avançar para dar melhores condições à nossa comunidade, sem perder as nossas raízes, cultivando o nosso jeito comunitário de ser”, ressaltou.

Os primeiros eventos da programação dos 85 anos de Aniversário do Município ocorrem no dia 20, com homenagem e entrega de certificados de Cidadão Arroio-meense, às 18h30min, na Câmara de Vereadores e no dia 21, com entrega de certificados do curso de Cuidadores de Idosos, às 19h, na Casa do Museu. O final de semana será esportivo, com a grande final do 10º Campeonato Municipal de Futsal, dia 22, a partir das 19h45min, no salão Paroquial. No sábado, 23, a comunidade é convidada a participar da inauguração das novas quadras de vôlei de areia na Área de Lazer Pérola do Vale. O momento será marcado por um torneio de Vôlei Misto. No dia 25, às 19h30min, o Cineclube sediará a exibição do filme “Sementes de Vida”, produzido pelo grupo de pesquisa Comunicação, Educação Ambiental e Intervenções, do Programa de Pós-Graduação Ambiente e Desenvolvimento da Univates, com o Grupo Ecológico de Forqueta, formado por agroecologistas do Distrito, que atuam há 20 anos na região.

No dia do aniversário, 28, a comemoração inicia às 8h, com Hora Cívica em frente à Prefeitura. Às 9h, inauguração da Casa do Turista e Artesão, em frente à Secretaria de Educação e Cultura. À tarde, será realizada a Escolha do Rei e Rainha da Terceira Idade, a partir das 13h, no Ginásio PA-Rural. À noite, às 19h30min, Missa de Ação de Graças na Igreja Matriz. No sábado, 30, às 8h, ocorre a entrega da ampliação e revitalização do Posto de Saúde Central e Feira Municipal da Saúde. A grande comemoração será no domingo, 1º de dezembro, a partir das 17h30min, na Rua de Eventos, onde será realizada a Escolha das novas Soberanas de Arroio do Meio, abrilhantada com Talentos Locais e o Show de Aniversário com o músico e compositor tradicionalista, João Luiz Corrêa. Toda a comunidade está convidada a assistir ao desfile, torcer pela sua candidata, dançar e se divertir ao som de clássicos da música gaúcha. Ao todo, o concurso que elegerá as soberanas teve 17 inscritas.

Programação natalina

-Inicia dia 6 de dezembro, com o lançamento do livro “O tempo é o Senhor da Razão”, do jornalista e escritor arroio-meense Gilberto Jasper, às 19h, na Casa do Museu.

-No dia 12, às 20h, ocorre a tradicional Caminhada Natalina, que este ano culminará com a entrega da revitalização da Secretaria de Educação e Cultura;

-No dia 13, às 18h, as ruas do Centro serão tomadas pela Rústica Festiva da Bioteam, marcando o encerramento do Circuito dos Vales;

-Dia 14, às 19h, a Rua de Eventos receberá a Cantata de Natal e Concerto didático do projeto Tem Música no Museu;

-A programação natalina desse ano encerra com uma novidade – Natal no Centro e Desfile da Primeira Infância (18h), dia 22, com atividades diversas ao longo da rua Dr. João Carlos Machado, das 15h às 22h, enaltecendo o clima natalino e o comércio local.

Por Alan Dick