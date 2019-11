Geral

Com o tema “Arroio do Meio 85 anos – Por que eu amo Arroio do Meio?”, foi lançado o 3º Concurso Fotográfico do município, durante a abertura da 3ª Feira Agrícola, realizada dias 25 e 26, no Distrito de Forqueta. As inscrições iniciam dia 4 de novembro e se estendem até 2 de março de 2020, na Casa do Museu – rua Visconde do Rio Branco, 604. A promoção é da Administração Municipal, por meio do Museu Público Municipal/Departamento de Cultura.

O Concurso é destinado para brasileiros, residentes ou não no município, divididos nas categorias Fotógrafo Profissional, Fotógrafo Amador e Novos Talentos (de oito a 16 anos). Cada participante poderá inscrever até três fotos. Não serão aceitas fotografias com interferência eletrônica e/ou montagens, nem fotos que já tenham sido publicadas e/ou premiadas. A efetivação da inscrição se dá mediante a entrega das fotografias impressas e identificadas, junto a cópias digitalizadas em pen drive. A premiação varia de R$ 800 a R$ 100, conforme categoria e classificação.

De acordo com a coordenadora do Departamento de Cultura, Carla Jaqueline Schroeder, o principal objetivo é sensibilizar a comunidade para as belezas locais, de forma especial no ano em que Arroio do Meio comemora 85 anos de emancipação política. “Temos tantos pontos turísticos, áreas verdes onde nossas famílias se reúnem, patrimônio público bem preservado e sobretudo, o patrimônio imaterial, no registro dos encontros de comunidade, dos hábitos do nosso povo, dos sorrisos, nas paisagens. Acreditamos que é uma forma da comunidade, por meio da sensibilidade do olhar, eternizar na imagem, seu amor pela terra que nos acolhe”, incentiva.

Por Alan Dick