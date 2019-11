Geral

Pelo vigésimo ano a Girando Sol está entre os agraciados do Carrinho Agas, premiação da Associação Gaúcha de Supermercados que reconhece empresas e personalidades que mais contribuíram para o crescimento do setor no Rio Grande do Sul. Eleita através de votação que envolveu as 250 maiores organizações supermercadistas do Estado, a indústria de Arroio do Meio foi anunciada na terça-feira, dia 19, pelo presidente da entidade, Antônio Cesa Longo, como vencedora dos troféus de Melhor Fornecedor de Produtos de Limpeza e Melhor Promoção Comercial na Expoagas 2019. A solenidade de condecoração ocorre no dia 25 de novembro, às 20h, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Para o diretor da Girando Sol, Gilmar Borscheid, a conquista é motivo de orgulho, especialmente pela evolução aplicada nas linhas de produtos e consequente percepção de melhorias por parte do mercado. “Estamos encerrando o ano com crescimento e com muito otimismo, focados em gerar negócios e continuar a investir em produtos com apelos que tragam resultados aos clientes e ao nosso consumidor final”.

O Carrinho Agas considera critérios como share de mercado, qualidade dos produtos ou serviços, relacionamento com o varejo, índices de ruptura, capacidade de inovação e cumprimento de prazos de entrega; sendo que a Girando Sol, com 26 troféus, é a terceira maior campeã, só ficando atrás das multinacionais Nestlé e Coca-Cola. Na avaliação de Borscheid, o prêmio de melhor fornecedor é resultado do espírito de bem servir da empresa, além da oferta de produtos diferenciados que buscam entender o desejo do consumidor e lhe proporcionar uma experiência de marca memorável. “Nossa equipe está focada em como melhorar nossos negócios e nossas relações, sempre pensando boas maneiras de estarmos alinhados com as necessidades do varejo”, pondera. Já a vitória como melhor promoção comercial é atribuída à postura adotada nos eventos em que participa, gerando aproximação, mostrando novidades e proporcionando um movimento que acelera as vendas: “O varejo percebeu nossa dinâmica, confiou e os frutos foram colhidos. Todos foram muito bem e alavancamos bons negócios”.

Por Alan Dick