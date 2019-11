Futsal

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Arroio do Meio, responsável pela organização do 10º Campeonato Municipal de Futsal, realizou rodada na noite de sexta-feira, dia 8, no Salão Paroquial com a disputa dos jogos semifinais da categoria Força Livre Masculino e Veteranos. A rodada teve Virakopus/TransMar 5 x 2 Só Barulho (Força Livre), SER Massa 6 x 2 Amigos do Shrek (Veterano), Atrevidos 5 x 3 Bar Central (Veterano) e Tulipas 1 x 5 Contra Ordem (Força Livre). Pela categortia Feminino estão classificadas para a final as equipes Sangue Feminino/Forquetense e Virakopus.

A rodada final está agendada para a sexta-feira, dia 22, no Salão Paroquial. A rodada será aberta com Só Barulho x Tulipas, pela disputa do 3º lugar da Força Livre; Sangue Feminino/Forquetense x Virakopus, pela decisão do Feminino; SER Masa x Atrevidos, pela decisão da categoria Veteranos e na última partida da noite, Virakopus x Contra Ordem, pela decisão da Força Livre.

Por Alan Dick