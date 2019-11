Esportes

No domingo, dia 10, o lutador Eduardo Friedrich, 36 anos, morador de Rui Barbosa, encerrou sua participação na Copa Prime, disputando a última etapa em Novo Hamburgo. Com seis lutas de tirar o fôlego, conseguiu se manter entre os Três primeiros do ranking gaúcho, ocupando o 2º lugar. Assim, encerrou as nove etapas da Copa Prime com 14 ouros, quatro pratas e um de bronze, com total geral 24 vitórias e seis derrotas.

Friedrich ainda tem duas competições pela frente. No dia 30 disputa o Open Poa e no dia 1º a Copa dos Campeões da Prime em Porto Alegre. “Já estou com o cronograma de 2020 pronto, com vários campeonatos pela frente, nesse momento estamos no processo de captação de novos patrocinadores”, revela.

Por Alan Dick