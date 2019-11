Outros esportes

O lutador Eduardo Friedrich, 36 anos, morador de Rui Barbosa, Arroio do Meio, foi desclassificado por dois pontos na primeira luta do Grand Slam Abu Dhabi no RJ, realizado no último fim de semana. “Infelizmente, não consegui trazer o campeonato para nosso Estado, mas quero agradecer a todos que me ajudaram na compra das minhas rifas e aos meus patrocinadores”.

O foco agora é a disputa do título da Copa Grand Prime, que ocorre neste domingo, dia 10, em Novo Hamburgo.

Na terça feira, dia 12, às 10h, Friedrich palestrará no Colégio Bom Jesus, sobre sua carreira, a história do jiu-jitsu, e algumas técnicas usadas em suas lutas. No dia 30 ele disputa o Open Poa, outro evento internacional. No dia 1º de dezembro disputa a Copa dos Campeões da Prime.

Por Alan Dick