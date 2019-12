Outros esportes

O PA-Rural de São Caetano sedia na segunda-feira, dia 2, o torneio final da categoria masculino do 6º Campeonato Regional de Bolão promovido pela Associação de Bolão dos Vales (Abovales). O torneio tem a participação dos grupos Reunidos (PA-Rural), Elite (Clube dos 15 de Lajeado), Unidos (Sociedade Rio Branco de Estrela) e Operário (Círculo Operário de Encantado).

Após três torneios realizados em Lajeado, Estrela e Encantado, a tabela de classificação apresenta em 1º lugar o grupo Elite com 11p; 2º, Unidos com 9p; 3º, Operário 7p e em 4º, Reunidos com 3 pontos. O campeão será conhecido no torneio final, quando cada grupo participa com seis bolonistas que fazem o arremesso de 20 bolas cada, valendo na soma os 10 melhores jogadores de cada grupo. Pela posição atual, somente o Elite e Unidos podem chegar ao título. Operário e o Reunidos não podem mais alcançar seus adversários. Na noite de quarta-feira, dia 4, as canchas do PA-Rural sediam o torneio final da categoria feminino, também com a participação de quatro grupos, todos de fora de Arroio do Meio.

Por Alan Dick