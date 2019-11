Carta Branca

Amanhã é dia de Finados.

O costume de celebrar a data é antigo. Historiadores dizem que, desde as eras mais longínquas, a humanidade procurou estabelecer contato com o mundo dos mortos – qualquer que fosse a maneira de imaginar como tal mundo seria. Diferentes rituais em diferentes geografias e em tempos diversos tiveram como denominador, o anseio por manter aberta a comunicação com os que partiram antes. Sempre foi difícil aceitar o silêncio absoluto dos entes queridos. No calendário religioso, o 2 de novembro aparece no século XIII, quando a Igreja adota oficialmente a prática que monges beneditinos franceses já cultivavam havia mais de 200 anos.

§§§

Uma das características do nosso tempo é o esforço por afastar as evidências da finitude. O jogo que se joga com a velhice, como bem sabemos, é uma luta vã. Embora cosméticos, cirurgias, etc. sejam trunfos de considerável valor, não resistem ao último round – que sempre vem. Por mais que a gente brigue, a causa está perdida de antemão.

Mas não são todos os povos que experimentam a mesma melancolia que nós associamos ao dia de lembrar dos mortos – o dia de Finados.

O caso mais notório é o dos mexicanos. Eles herdaram dos primeiros habitantes do país, um costume muito peculiar, um costume que existia já antes da chegada dos colonizadores brancos. No México, o “dia de los muertos” é um dos feriados mais importantes do ano, mas não está associado a luto ou a tristeza. Parece mais com uma festa, cujo objetivo é promover a harmonia entre os que estão vivos e os que estão mortos. As famílias criam dentro de casa altares em honra dos seus antepassados. Ali colocam flores e as comidas favoritas, além de objetos que os entes queridos apreciavam, que podem ser cigarros, brinquedos, roupas, etc. Existe até um bolo que se prepara especialmente para a ocasião, é o “pan de muerto” – um quitute que homenageia os falecidos e alegra os vivos. Nos cemitérios limpam-se os túmulos, colocam-se flores e às vezes até se fazem ali mesmo pique-niques. Em todo o caso, come-se e bebe-se muito para promover a confraternização, para aproximar a dimensão visível da outra, onde se encontram os falecidos.

§§§

Conclusão?

Talvez concordar com Nando Reis, em “Inimitável”, onde ele canta:

Se vamos todos morrer,

Então vamos tratar de viver.

Por daiane