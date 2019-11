O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

A 30ª edição do Festicam foi marcada pela qualidade das apresentações, tanto dos novos talentos que subiram ao palco, como de Mônica Haas que fez o show de abertura e também da Banda Destaque Nacional. O público trouxe cadeiras e pôde, confortavelmente, acompanhar as apresentações e ainda curtir as lancherias, brinquedos infláveis estruturados na Rua de Eventos. O organizador foi Paulo Schnorr (Tety). “Preparei o evento com muito carinho, disponibilizando diversas opções de lazer para proporcionar uma ótima diversão ao público. Foi uma noite memorável, e mais um dia para a história cultural de nosso município. Obrigado aos patrocinadores, colaboradores, músicos, professores de canto, prefeito Klaus Schnack e equipe, Câmara de Vereadores, serviços profissionais no evento, meios de comunicação, banda Destaque Nacional e público presente”, declarou.

Na noite também foi feita homenagem ao professor Celomar Schneider que sempre colaborou com o Festicam e por anos tem assistido o festival na primeira fila, junto com a esposa Isabel.

Por Alan Dick