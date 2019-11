O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O espaço Cultura e Eventos Univates, localizado no hall da biblioteca da Universidade do Vale do Taquari – Univates, está sediando a exposição “Nossa Negritude, Distinto Olhares”. A mostra fotográfica, assinada pelos fotógrafos Fábio Cruz, Jucimara Costa, Luís Pedro Fraga e Nilveo Pereira Christiano, é alusiva ao Dia da Consciência Negra, celebrado no país em 20 de novembro.

O vice-reitor da Univates, Carlos Cândido da Silva Cyrne, conta que soube da mostra fotográfica por meio da leitura de uma matéria veiculada em um jornal da capital. De acordo com Cyrne, sediar a exposição é uma oportunidade para que temáticas de combate ao racismo e às desigualdades sociais permaneçam em evidência. Interessados podem visitar a mostra, que conta com 16 obras fotográficas, até 24 de novembro. A entrada é franca.

Por Alan Dick