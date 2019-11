Obras

O trecho de 650 metros da estrada geral de Picada Arroio do Meio, partindo da igreja em direção à Linha 32, recebeu imprimação asfáltica na quarta-feira, 20. A pavimentação será executada na sequência. A obra faz parte de um total de 1,3 quilômetro de pavimentação asfáltica da via, incluindo o segundo trecho, na direção igreja/bairro Rui Barbosa. Essa etapa foi executada pela empresa Coesul, vencedora de processo licitatório.

A obra iniciou com o programa Passo à Frente, há cerca de quatro meses, com o trabalho intenso da secretaria de Obras – servidores municipais e maquinário público – na execução dos serviços de drenagem pluvial, escavação, aterro, alargamento da via e base para posterior pavimentação. O Passo à Frente prepara as vias do interior para receber o asfalto, utilizando as próprias máquinas do município na execução da maior parte dos serviços. “O programa é um avanço e uma convicção dessa administração na capacidade dos funcionários do município na execução de pavimentações”, afirma o secretário de Obras, Paulo Heck.

O prefeito Klaus Werner Schnack reforça: “Investir no interior é valorizar o setor primário e oportunizar desenvolvimento às comunidades que ainda aguardam melhor infraestrutura”. Vereador e morador de Picada Arroio do Meio, Luís Both explica que o trecho pavimentado foi uma decisão conjunta entre comunidade e Administração Municipal e representa um importante passo para a localidade.

Por Alan Dick