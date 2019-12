Educação

A Escola Pedro Pretto, de Travesseiro, realizou na sexta-feira, dia 22, a II Mostra Pedagógica. O evento realizado no ginásio da escola, foi aberto com apreseentação do Coral da Escola, seguido da peça teatral “Impostos da Escola”, encenado pela turma de alunos do 4º ano, fazendo menção ao projeto de Educação Fiscal, realizado em parceria com o Sicredi, por meio do programa A União faz a Vida.

Durante a mostra, os alunos do 1º ano, sonharam conhecer como viviam os primatas, o que comiam, como se vestiam e, a partir dali, a turma embarcou em “Uma viagem no tempo” que intitulou o projeto. Já os alunos 2º ano, com a magia e o encantamento que os sonhos de uma criança têm, foram embalados pelo tema “Uni, duni, tê, sonho encantado, onde está você?” A partir desse tema outros tantos surgiram, entre eles o projeto intitulado “Tapete Viajante” que despertou o amor pela leitura em diferentes ambientes, motivando e chamando a atenção não apenas dos alunos, mas de toda a comunidade. Demonstrar um gesto de carinho, amor e respeito com os colegas são “atitudes que valem mais que mil palavras” foi assim que o 3º ano mobilizou-se com o projeto “Valorizando os sonhos de vida”.

Conhecer os animais e suas características, motivou o 4º ano com atividades que resultaram no projeto “O fantástico mundo dos animais”. A curiosidade em conhecer o espaço, o mundo em que se vive desafiou os alunos do 5º ano a pesquisarem e realizarem expedições investigativas para conhecer as características do universo. A expectativa de aliar a tecnologia ao dia a dia motivou os alunos do 6º ano a desenvolver o espírito científico, pesquisando sobre a origem e a evolução das tecnologias, culminando com construção de carrinhos de corda e eletrônicos.

Por Alan Dick