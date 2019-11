O Alto Taquari - Cotidiano

Culinária

Poderia ter sido maior a adesão aos cursos gratuitos oferecidos pela iniciativa foi da Secretaria da Indústria e Comércio de Arroio do Meio em parceria com a Associação Gaúcha de Supermercados. Diante das 45 vagas oferecidas, para cada curso, compareceram em média 12, embora o número de inscrições tenha sido maior. As aulas foram ministradas por professores da capacitação da Agas, e os cursos voltados para o segmento açougues e padarias. No Açougue de Sucesso os inscritos tiveram mais informações sobre cortes especiais, tecnologia da carne e qualidade na desossa. Na quarta-feira o assunto foi Mix de Sucesso em Padarias e Confeitarias; ontem teve mix especial de Natal e Festival de Tortas que ocorre hoje, finaliza a temporada da Escola Móvel no município.

Por Alan Dick