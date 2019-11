O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

A Artte Escola de Dança é a mais antiga escola de dança da região e vem, durante todos esses anos, disseminando a cultura e a arte de dançar entre todas as idades e meios sociais. Participa constantemente de eventos e festivais de dança, já tendo conquistado mais de 30 premiações nos últimos anos, e, com sua Companhia de Dança, representa frequentemente o Brasil em festivais internacionais, já tendo se apresentado no Chile, Bolívia, Espanha, Portugal e México.

No mês de março de 2020, a escola estará completando seus 25 anos de atividades. Para comemorar esta data tão importante, estará realizando nos dias 21 e 22 de março o encontro nacional de danças de salão, denominado Oito Tempos na Estrada, que reunirá escolas de dança e professores renomados nacionalmente, vindos dos estados do RS, SC, PR, SP e MT.

O encontro faz parte da programação anual da rede Oito Tempos de Danças de Salão, que conta com 17 escolas de dança filiadas em todo o país, e será sediado na cidade de Lajeado. Na programação, oficinas de dança com professores conhecidos internacionalmente, integração entre os participantes, apresentações de dança e baile.

Para saber mais sobre a programação e obter informações de como participar, basta acompanhar as páginas da Artte Escola de Dança no Facebook e Instagram, ou entrar em contato pelo telefone 98129-1977 (Whats).

Por Alan Dick