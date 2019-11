Política

Na segunda-feira, mais de 300 pessoas prestigiaram o Dia do 11, realizado no salão comunitário do bairro Medianeira, em Arroio do Meio. O evento alusivo ao número da sigla do Progressistas, reuniu líderes, correligionários, militantes, representantes do PDT, PTB e PRB, e comunidade em geral, sendo o maior já realizado desde o surgimento do evento, em 11 de novembro de 2011.

O assessor parlamentar do deputado federal Jerônimo Goergen, Gustavo Kasper, falou da importância da data para integração, mobilização, oportunidade de crescimento, construção e diálogo do maior partido do município em número de filiados, com a comunidade. Também da contribuição da sigla com o município, com o repasse de recursos do Senado e Câmara Federal “como se fosse governo”, atendendo diversas áreas da cidade. E que o partido tem a intenção de voltar à prefeitura, vislumbrando a saúde da alternância no poder. “Até hoje o município colhe frutos da nossa gestão, mas nenhum partido consegue sobreviver apenas na oposição. Queremos fazer nosso trabalho”.

Kasper convidou as pessoas a colocarem seu nome à disposição, especialmente as mulheres, não só em busca do preenchimento de cotas, visando o repasse do Fundo Partidário, mas também o envolvimento nas estratégias e estrutura para campanha, buscando novamente o protagonismo nas eleições. “Sabemos da responsabilidade e do compromisso”. Kasper ainda comparou o desempenho dos situacionistas e oposicionistas e lamentou propostas barradas de forma sistemática, deixando de lado desejos da comunidade. “Por isso a alternância no poder é importante. É preciso potencializar esse processo que tem força natural, no dia a dia, levando o debate à população”, observou.

O presidente Milton Reckziegel, destacou as reuniões semanais do comitê eleitoral com outras siglas, para avaliação da situação política no município. “Só vamos ganhar com muita união e trabalho. Não existe eleição ganha antes do tempo”.

O vereador José Elton Lorscheiter, o Pantera, falou da necessidade de novos ares, novas pessoas e novas formas de governar o município. “Faltam 10 meses para as eleições e chegou a hora da mudança. Todos são bem vindos”, convocou.

O vereador Vanderlei Majolo, destacou a importância do momento para reencontros de amigos e parceiros na política e fora dela. Destacou o trabalho da bancada oposicionista, que analisa todos os projetos com muito cuidado e eficiência, sempre em favor da sociedade, corrigindo deficiências e vícios. Se disse muito entusiasmado e confiante para as próximas eleições. “Nas competições simples, como a bocha, a união faz a força. Na política precisamos de muito mais. Se queremos administrar a prefeitura, precisamos de pessoas que adotem os candidatos para pedir votos ao Legislativo e Executivo, para termos o máximo de cadeiras possíveis. É preciso conversar, sensibilizar e convencer amigos, irmãos e vizinhos. Temos aqui um público heterogêneo, que vai ajudar a potencializar essa busca”, dimensionou.

O vereador Roque Haas, o Rocha, se disse orgulhoso em representar a sigla em seu 5º mandato, defendendo principalmente agricultores e pequenas empresas, valorizando a classe trabalhadora e cidadãos. “Temos um trabalho diferenciado e projetos importantes. Precisamos buscar apoio de pessoas que não compartilham das ações do atual governo e agregar”, ponderou.

O presidente do PDT, o vereador Darci Hergessel, falou do trabalho da coligação e dos dez pré-candidatos da sigla, do comprometimento da equipe de trabalho e da evolução. “O povo está muito carente e cansado de um mesmo partido há 24 no poder. Todos estão vendo a mudança chegar em 2020. É preciso unir inteligência e estratégia”. Hergessel convidou a todos a participarem do evento alusivo ao Dia 12 do 12, no Hotel Moinho da Luz.

A presidente da Mulher Progressista, Maria Kunzler, advogada, proprietária de uma loja de roupas e, recentemente de uma pousada, usou o seu exemplo pessoal para convidar outras mulheres a se filiarem. “Sempre se acha um tempo pra se fazer algo a mais. Eu percebi que também poderia contribuir na política. Nós mulheres somos indispensáveis para os avanços e temos muito espaço para participar”.

O ex-prefeito Danilo José Bruxel, se disse feliz em poder contar com a presença de diversos líderes comunitários e da comunidade. “Se vê no rosto das pessoas a vontade do PP voltar à prefeitura. Não temos um nome definido, mas temos uma composição e muitos novos apoiadores”.

Bruxel lamentou também o fato de o bairro Medianeira, local do evento, ser antigo, e ao mesmo tempo um dos poucos sem pavimentação na prefeitura. Explicou que em seu governo eram investidos 20% do orçamento e o que hoje representariam R$ 16 milhões por ano, criticando o atual governo pela baixa capacidade de investimento, tendo que recorrer a um financiamento para realizações. “Nesses 24 anos, há pessoas do MDB na prefeitura com idade para se aposentar e sequer já tiveram carteira assinada […] vamos trabalhar desde já e comemorar a conquista em outubro com a comunidade de Arroio do Meio”.

O filósofo Gustavo Arossi, pré-candidato ao Poder Legislativo de Porto Alegre, buscou motivar o público presente. Revelou que sua estada em Arroio do Meio, na juventude, no Seminário e no Colégio São Miguel – enquanto aluno e, posteriormente, professor – deram uma guinada em sua carreira intelectual. Nos períodos no município acompanhou os governos de Paulo Backes, também presente no evento, e Danilo Bruxel.

Segundo ele, o Brasil e a América Latina estão divididas e polarizadas. E em Arroio do Meio há quatro partidos unidos que se pautam pelo trabalho, defesa da família e livre iniciativa, em favor dos agricultores e pequenos empresários, contra as dificuldades e burocracia. “Mudar faz bem e é necessário. Eu queria ser o prefeito com este orçamento e renda per capita. Dinheiro tem. E dinheiro público precisa ser bem aplicado pois sai do suor de cada um e não pode ser mal utilizado. Chegou a hora da mudança no Brasil e em Arroio do Meio também”.

Também marcaram presença no evento o ex-vice-prefeito, Áurio Paulo Scherer, assessor do deputado estadual Dirceu Franciscon (PTB), e Erli Teixeira assessor do deputado federal Covatti Filho.

Por Alan Dick