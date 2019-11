Educação

Mais de 80 pessoas participaram dos cinco cursos gratuitos oferecidos na última semana na Escola Móvel da Agas, instalada na Rua de Eventos, em Arroio do Meio. As qualificações foram promovidas a partir de uma parceria entre Administração Municipal/Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e Associação Gaúcha de Supermercados – Agas, com apoio das Cooperativas Languiru e Dália, que forneceram os insumos para os cursos.

Na oportunidade, os alunos aprenderam técnicas referente à produção e manuseio de alimentos, com instrutores da Agas. Os dois primeiros dias foram voltados para agroindústrias, açougues e comunidade em geral interessada no manuseio com carnes, através de aulas teóricas e práticas sobre Cortes Especiais e Qualidade na Desossa. Os outros dias foram doces e saborosos, com os cursos Mix de Sucesso em Padarias e Confeitarias, Mix Especial de Natal e Festival de Tortas. A oportunidade surgiu a partir de um contato realizado pela Administração Municipal com a Agas no primeiro semestre, considerando também o número de empresas associadas de Arroio do Meio e conta com o apoio das Cooperativas Languiru e Dália.

Para as alunas Lélia Dutra e Cláudia Gatti Brentano, a experiência foi positiva e de muito aprendizado. “São sempre técnicas e dicas novas que aprendemos, porque os produtos também alteram com o tempo e as inovações. É uma forma de ficar sempre atualizada”, afirma Lélia, que já atuou como merendeira e há seis trabalha em panificação. Já a estudante Cláudia ,cozinha por hobby. “Gosto de fazer algo diferente para a família e aqui aprendi várias coisas que não fazia ideia, foram dicas muito interessantes”, salienta.



Mais de 650 pessoas beneficiadas em qualificações gratuitas:

Os cursos são iniciativas da Administração Municipal, incluindo parcerias com Senar, Sebrae, Senat, Uergs e Agas. Destaque para os cerca de 50 jovens que participaram do programa PotencializAção, que prepara para a inserção no mercado de trabalho por meio do Jovem Aprendiz, numa iniciativa do Cras. As outras qualificações incluem Atendimento ao Cliente, Primeiros Socorros e Direção Defensiva para 51 taxistas e auxiliares; Atendimento ao Cliente para 15 artesãs; Curso de Boas Práticas de Manipulação e Fabricação de Alimentos para 32 empreendedores; Cuidador de Idosos para 25 participantes (em andamento); Artesanato para 13 Idosos; Oficinas de Geração de Renda do Cras e Cerâmica no Museu para 200 pessoas; Sete cursos diversos do Senar envolvendo cerca de 90 participantes; Cinco cursos da Escola Móvel da Agas, com mais de 80 participantes; e cerca de 80 crianças envolvidas nas oficinas de música e instrumentos ministradas no Museu.

Por Alan Dick