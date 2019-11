Educação

Encerram hoje as inscrições para o curso gratuito de Floriculturas – Plantas em vaso, a realizar-se nos dias 11 a 13 de novembro, na Comunidade Evangélica de Forqueta, em Arroio do Meio.

As inscrições devem ser feitas no Departamento do Meio Ambiente/Prefeitura. São 20 vagas disponíveis. A qualificação será ministrada por instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar.

Em 2019 foram promovidos sete cursos gratuitos em parceria com o Senar – Panificação Caseira, Bolachas e Salgados, Bonecos de Pano, Aproveitamento Integral de Alimentos e Plantas Medicinais, Processamento de Hortaliças e Plantas em Vaso, envolvendo cerca de 100 participantes de diferentes bairros e localidades.

Por Alan Dick