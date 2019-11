O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O Enart 2019 encerrou no domingo, dia 17, com sucesso de público. Foram três dias onde a arte competitiva tomou conta de Santa Cruz do Sul. Mais de 40 mil pessoas circularam no parque da Oktoberfest, que também ofereceu área de acampamento para as entidades e Regiões Tradicionalistas. O maior evento de arte amadora da América latina é de responsabilidade do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), e conta com o apoio da prefeitura daquele município.

O CTG Querência do Arroio do Meio participou da final com Thaís Lohmann, Intérprete Vocal Feminino, Cristine Vasconcellos, Violino e com Claudete Rempel e Iranice Theves, Poesia.

Cristine conquistou o troféu de 2º lugar da sua categoria. A 24ª RT teve três premiações: 2º Lugar Violino – Cristine Vasconcellos, 3º Lugar Violino – Nathália Cima e 3º lugar em danças gaúchas de salão com Felipe Caliari da Rosa e Thaissa de Freitas Bomm do CTG Tropilha Farrapa de Lajeado.

Por Alan Dick