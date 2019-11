Outros esportes

No dia 13 de dezembro, Arroio do Meio sedia a 6ª Etapa do Circuito dos Vales com corrida noturna e solenidade de encerramento. As largadas para as corridas de 3km e 5km, e Kangoo de 3km, ocorrem às 19h30min na Rua de Eventos. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de dezembro no site www.circuitodosvales.com.br. Quem se escrever até o dia 28 poderá parcelar em duas vezes.

Na ocasião os campeões receberão os troféus por categoria e classificação geral. De acordo com Guilherme Marder, o proprietário da Bioteam Academias, organizadora do evento, durante o ano, mais de quatro mil corredores e três mil expectadores acompanharam as corridas, uma média de 700 pessoas por etapa. “Será uma oportunidade para os patrocinadores e atletas confraternizarem. Vai ter o Suco cantando Sertanejo Universitário, pagode com o Grupo Nosso Jeito, Escola de Samba e Papai Noel para as crianças inscritas no Circuito dos Vales”, convida. A previsão de encerramento é às 23h30min.

Por Alan Dick