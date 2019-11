Esportes

O esporte de Arroio do Meio está de luto com a morte de Cesar Borscheid, ocorrida de forma repentina na noite de terça-feira, quando sofreu uma parada cardíaca durante um jogo de futsal com um grupo de amigos na quadra sintética do Ginásio Ade Sport, no bairro Aimoré. Em meio a um toque de bola e outro, César, 51 anos, caiu, não sendo mais possível a sua reabilitação. O fato deixou enlutado não só o futebol, mas também outras modalidades que recebiam incentivo e a colaboração de César, que ainda praticava o esporte com jogos de futsal e, aos domingos, quando vestia a camisa de nº 9 do time Master do Sete de São Caetano.

Na sua trajetória como treinador, acumulou dezenas de títulos, no futebol de campo, futsal e no minifutebol. A primeira conquista lembrada por amigos teria sido pelo Santo Antônio, de Colinas. As maiores conquistas aconteceram no futebol de campo, onde, além de títulos municipais pelo Rui Barbosa e pelo Esperança de Dona Rita nos anos 1990 e 2000, César também deixou a sua marca na história do Cruzeiro de Linha 32, que conquistou seu único título municipal em 2005, quando era treinador. O Guarani de Arroio Grande também conquistou seu único título municipal de sua história em 2009, tendo César como treinador.

No futebol regional era respeitado. Discreto, ordeiro e disciplinador, Cesar, que pregava e defendia um pensamento positivo, comandava suas equipes a partir de muito respeito com o grupo de atletas. Era leal com os dirigentes, adversários e árbitros. Além de título da Copa Integração pelo Esperança de Dona Rita, em 2002 e 2003, César dirigiu o Rui Barbosa no Regional da Aslivata, onde conquistou título de campeão em 2005 numa decisão com o Rui Barbosa de Colinas e em 2011, numa decisão com o Ecas de Imigrante, sempre tendo como auxiliar Ivanor Giovanella (Falcão).

No Sete de São Caetano ajudou a montar um supertime em 2007, quando o clube completava seus 75 anos, ficando com o vice-campeonato do Regional da Aslivata. Pela mesma competição também ficou entre os quatro melhores no ano em que comandou a SER São Cristovão. Ao longo de seu histórico no esporte participou por vários anos como membro e dirigente da Alaf de Lajeado. Outro torneio que gostava era o Bola Mar, disputado na praia nos meses de verão.

No âmbito profissional, Cesar atuava como gerente comercial da Girando Sol e também possuía o posto de combustíveis Bela Vista, gerenciado pela filha Karina. Deixa a esposa Roseli Jung Borscheid e os filhos Karina, Camila e Paulo Cesar e a neta Érica. Foi sepultado no fim de tarde de quarta-feira, no Cemitério Católico de Bela Vista.

Por Alan Dick