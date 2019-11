Agrovale

Além de homenagens, programação contou com entrega de premiação de gincana e primeiro sorteio da Temporada de Prêmios Languiru 2019

Na quarta-feira, dia 13 de novembro, a Cooperativa Languiru realizou evento especial pelos 64 anos de fundação. A programação reuniu cerca de mil pessoas na Associação dos Funcionários da Languiru, em Teutônia, entre associados e familiares, autoridades, convidados e parceiros.

Além dos agradecimentos e homenagens, o presidente Dirceu Bayer apresentou investimentos já iniciados e previstos pela cooperativa, que somam aproximadamente R$ 68 milhões. “O maior investimento da Languiru é nas pessoas, com cursos de qualificação e diversos treinamentos. Assim como a Languiru cresce, os nossos associados também têm a oportunidade de evoluir. O cooperativismo contribui para o desenvolvimento de toda comunidade”, frisou.

O diretor industrial e de fomento agropecuário, Fabiano Leonhardt, detalhou os investimentos no parque industrial e setor de varejo. “O maior aporte está no Frigorífico de Aves, em Westfália, onde já foram aplicados R$ 57 milhões na ampliação da capacidade de produção de carne“, enumerou.

Para o presidente, o desempenho da Languiru tem relação direta com a eficiência produtiva e os investimentos em tecnologia no parque industrial próprio. “Isso nos permite agregação de valor à matéria-prima. Mesmo em momentos de instabilidade econômica, estamos investindo. O mercado de carnes tem se mostrado animador este ano e temos expectativas bastante otimistas para 2020”, acrescentou Bayer.



Programação



A programação do dia ainda contou com as últimas tarefas e premiação da 1ª Gincana da Integração Languiru, palestra sobre perspectivas do clima com a meteorologista Estael Sias, homenagens, apresentação do pianista Rodrigo Soltton, almoço de confraternização e o primeiro sorteio da Temporada de Prêmios Languiru 2019.

Oficinas de bem-estar, com atividades voltadas à nutrição, maquiagem, serviço de análise capilar, limpeza e hidratação de mãos, orientações e exposição de linha de protetores solares e dermocosméticos, aferição de pressão arterial e testes de glicose também atraíram o público, bem como a presença de ervateira e brinquedos infláveis para as crianças.

Autoridades e lideranças regionais fizeram uso da palavra e parabenizaram a Languiru pelo aniversário, além de autoridades nacionais, cujas mensagens enviadas em vídeo foram apresentadas no telão. Destaque para o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que em nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, cumprimentou a todo quadro social da Languiru.

Gincana



A 1ª Gincana da Integração Languiru conheceu a equipe campeã. Com dez grupos inscritos, o título ficou com Unidos por Germana, que levou o prêmio de R$ 6 mil a ser destinado para entidades sem fins lucrativos indicadas pela equipe, além de vale-compras, troféu e medalhas.

A gincana mobilizou e movimentou as comunidades e Núcleos de associados da Languiru, promovendo o fortalecimento do quadro social, exercitando a prática do cooperativismo e o trabalho em equipe entre os associados.

Temporada de Prêmios



Fechando a programação de aniversário ocorreu o primeiro sorteio da Temporada de Prêmios Languiru 2019. Os ganhadores de meio ano de compras nos Supermercados Languiru no valor mensal de R$ 300,00 cada foram Norberto Egon Lohmann e Lino Lúcio Schneider, ambos de Teutônia; e o automóvel Hyundai HB20, modelo 2019, zero quilômetro, foi para Eberson Jardel dos Santos, também de Teutônia.

A campanha iniciada no dia 15 de agosto já distribuiu mais de 600 mil cautelas. O segundo e último sorteio ocorre no dia 20 de dezembro, durante o 3º Natal Solidário Languiru, quando serão sorteados mais um automóvel Hyundai HB20; uma viagem a Porto Seguro, na Bahia, com direito a um acompanhante; e mais três chances de ganhar meio ano de compras, no valor mensal de R$ 300,00 cada, nos Supermercados Languiru.

As urnas para depósito das cautelas estão disponíveis nas lojas Agrocenter Languiru, Supermercados Languiru, Postos de Combustíveis Languiru e Fábrica de Rações (somente para pessoa física).

Por Alan Dick