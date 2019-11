Geral

No último sábado, dia 16 o casal Jonas Tubino e Cíntia Schneider declararam o “sim” durante bela cerimônia realizada na Igreja Matriz de Arroio do Meio. Após, os pais e noivos recepcionaram os convidados no Salão Santos Reis da Barra do Forqueta. As famílias Schneider e Tubino agradecem à toda a comunidade arroio-meense pelos votos de felicidade dedicados aos noivos e por acolherem este evento tão maravilhoso que será eternamente lembrado em seus corações.

Fazem um agradecimento em especial aos fornecedores Janete Decorações e Cerimonial, ao Buffet Sabor de Casa, ao DJ Éder Mix e HS Sonorizações, à Banda Bloco A, à toda a equipe da Rocket Drinks, à equipe de garçons do Hotel Moinho da Luz, à Requinte Chocolatteria, ao Salão de Beleza JL, cinegrafista Eduardo Oyarzabal e ao fotógrafo Eduardo Marques que com sua equipe, desde o Pré-wedding, retratou os momentos dos noivos com arte e pureza, deixando-os sempre à vontade para viver com intensidade e alegria.

Por Alan Dick