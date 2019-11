Evento

Encerram no próximo dia 8, as inscrições para candidatas interessadas em concorrer ao título de Soberana de Arroio do Meio. O concurso será realizado no entardecer do domingo, 1º de dezembro, na Rua de Eventos, junto ao Show de Aniversário dos 85 anos do Município, com o músico e compositor tradicionalista João Luiz Corrêa.

Para participar, as candidatas devem ser arroio-meenses nascidas ou residentes, ter entre 16 e 23 anos de idade, solteiras e com Ensino Fundamental completo. Interessadas devem procurar a Casa do Museu, localizada na rua Visconde do Rio Branco, 604/Centro, para retirar o regulamento e ficha de inscrição. As inscrições podem ser feitas até dia 8 de novembro. As vencedoras serão premiadas com faixa, coroa, traje oficial e dinheiro – R$ 2 mil para a Rainha e R$ 1 mil para as Princesas, além de representar Arroio do Meio em eventos oficiais. Mais informações pelo fone (51) 3716 1166 ramal 211.

Por Alan Dick