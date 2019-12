Futebol Amador

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador, anunciou novidades para a realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2020. O torneio que tem confirmado o apoio do Sicredi e da Administração Municipal que vai custear as despesas de arbitragem, tem confirmado extraoficialmente a participação do Sete de São Caetano, Rui Barbosa, Cruzeiro de Linha 32, Esperança de Rui Barbosa, Forquetense e o Juventude de Forqueta Baixa. Também está confirmada uma homenagem para César Borscheid através de um troféu que será entregue para o clube campeão. A Aslivata vai colocar em disputa um troféu pelos seus 35 anos de fundação e junto com a Certel vai dispor de uma premiação que será sorteada através de uma ação entre amigos com arrecadação para os clubes.

A direção da Lafa realiza reunião na noite do dia 09 de dezembro, na sede da SER Livres, em Bela Vista, para confirmar os clubes participantes através da entrega das listas com os nomes de atletas inscritos para disputa das categorias de aspirantes e titulares. Nesta reunião também será definida a data oficial de início e a fórmula de disputa, que na idéia de Pantera deverá ser a mesma deste ano com jogos todos contra todos em turno único, repetindo a primeira rodada no final da fase que vai classificar quatro equipes em cada categoria.

Por Alan Dick