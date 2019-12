Bocha

A Liga de Bocha de Travesseiro, realizou no sábado, dia 23, na sede do Juventude de Três Saltos Alto, almoço com solenidade de premiação do Campeonato Municipal de Bocha, que teve encerramento no dia 15, tendo como equipe campeã, o Bar da Ivete, da Sede.

O ato foi realizado pelo presidente da Liga, Jorge Bettio, na presença vice-prefeito Sérgio Odilo Neid, o chefe de gabinete Lasiê Amauri Delazeri, vereadores Adriano Steffler (PSB), Airton da Costa (PT), integrantes da liga Vanderlei Tresoldi e Juarez Bruismann, Fernando Kochen do Juventude de Três Saltos Alto, e representantes das equipes participantes. Devido a um congresso bancário, o Sicredi, patrocinador da competição não mandou nenhum representante. A prefeitura concedeu R$ 2,5 mil de incentivo.

O campeonato envolveu seis equipes e reuniu mais de 100 atletas. Nos pronunciamentos que antecederam a premiação, houve unanimidade em reconhecer que nesta temporada foi quebrada a hegemonia do multicampeão São Miguel, ocorreu a renovação do quadro de jogadores, baixando consideravelmente a média de idade e uma melhora significativa na disciplina, o que evidencia respeito aos recursos públicos e dos patrocinadores.

O presidente Jorge Bettio, destacou a medida de proibir o consumo de bebidas alcoólicas dentro da cancha veio para ficar e que o rigor no cumprimento das regras é fundamental para que um campeonato encerre com campeões.

A comunidade de Picada Essig, acabou não participando da competição em decorrência de outra programação na localidade nas noites de sexta-feira, quando eram realizados os jogos. Entre outras definições, houve consenso para que na próxima temporada o campeonato de bocha não confronte com as datas do campeonato de futebol sete.

Por Alan Dick