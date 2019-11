Municípios

Oferecer uma infraestrutura adequada para os atendimentos aos pacientes é o objetivo principal da Associação Hospitalar Marques de Souza. Para isso conta com a ajuda de entidades e políticos. Em maio de 2018 foi contemplada com o valor de R$ 180 mil indicados pelo deputado federal Dionilso Marcon (PT), destinados para o custeio e manutenção dos atendimentos. Em agradecimento, a Associação realizou, na quinta-feira à tarde, um coquetel com a presença do deputado e diversas autoridades, inclusive dos municípios próximos a Marques de Souza, que contam com o hospital para o atendimento em saúde.

O presidente da Associação Hospitalar Marques de Souza, Marco Aurélio de Lima Trindade, destaca a importância da emenda. “No ano, recebemos R$ 200 mil para manutenção e compra de equipamentos”, afirma.

Além do presidente Marco Aurélio e equipe do hospital, participaram do evento o prefeito de Marques de Souza, Edmilson Amauri Dörr, o vice-prefeito e secretário da Saúde do município, Lucas Alberto Stoll, o prefeito em exercício de Travesseiro, Sérgio Odilo Nied, o secretário da Saúde de Pouso Novo, Jacir Seibel, o presidente do Conselho Municipal da Saúde de Marques, Luiz Carlos Musskopf e representantes das administrações de Marques de Souza e Travesseiro.

Estrutura

Atualmente o hospital realiza mais de 500 consultas médicas ao mês por meio de convênios com os municípios de Pouso Novo, Canudos do Vale, Travesseiro, São José do Herval e Forquetinha. A estrutura conta com 41 leitos e atendimento 24h pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O próximo investimento da instituição será a adequação do bloco cirúrgico, que já recebeu o investimento superior a R$ 700 mil. A entidade mantém especialistas nas áreas de cardiologia, neurologia, traumatologia, dermatologia e com exames de ecografia e radiologia.

