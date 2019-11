Futebol

O Campeonato Regional da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, teve continuidade no domingo, dia 10, com a realização de jogos semifinais da categoria de aspirantes e titulares pela Série “A”. Pela Série “B”, ocorreu rodada com jogos que definiram as equipes finalistas na Série Ouro e Prata. Pelos Veteranos, teve a rodada de ida da fase semifinal na Série Ouro e Prata.

Pela Série “A”, categoria de Titulares, jogaram pela rodada de ida da fase semifinal, em Costão/Estrela, Atlântico 0 x 0 Boavistense de Boa Vista do Sul e em Taquari, Taquariense 1 x 3 Assespe de Venâncio Aires.

Pela categoria de Aspirantes, o Rui Barbosa jogou em Taquari, onde perdeu por 5 x 2 para o Santo André de Lajeado. Em Costão/Estrela jogaram Estudiantes de Conventos 6 x 1 Cruzeiro de Vespasiano Corrêa.

Pela Série “B” ou Copinha, categoria Ouro, jogaram em Canudos do Vale, Minuano 3 x 0 Brasil de Alto Conventos e em Lajeado, Guarani 0 x 2 Alto Taquari de São Jacó. As duas vagas de finalista ficaram com o Minuano e o Alto Taquari. Pela Série Prata, em Rui Barbosa, o Esperança garantiu vaga de finalista jogando em seu gramado, onde venceu por 1 x 0 do Atlético Gaúcho, gol marcado nos minutos finais da partida por Matias, que concluiu jogada de Jacó. Em Bom Retiro do Sul, teve Largados 3 x 3 Independente. A vaga ficou com o Largados.

Pela categoria de Veteranos, teve a rodada de ida da fase semifinal, onde jogaram em Roca Sales, Concórdia 0 x 2 Assespe e em Palmas/Encantado, União 1 x 0 Estudiantes. Pela Série Prata, jogaram pela rodada de ida da fase semifinal, em Lajeado, Internacional 7 x 1 Brasil de Marques de Souza e em Cruzeiro do Sul, Independente 0 x 5 Cruzeiro.

Jogos para domingo: Pela Série “A” haverá dois jogos pela rodada da volta da fase semifinal. Em Boa Vista do Sul, jogam Boavistense x Atlântico. Em Venâncio Aires, Assespe x Taquariense. O Atlântico e a Assespe jogam pelo empate.

O Taquariense precisa vencer para decidir nos pênaltis.

Pela categoria de Aspirantes jogam na preliminar dos titulares, em Boa Vista do Sul, Estudiantes x Cruzeiro de Vespasiano Corrêa e em Venâncio Aires, jogam Rui Barbosa x Santo André. Estudiantes e o Santo André jogam pelo empate para se classificar. Rui Barbosa e Cruzeiro precisam vencer para decidir nos pênaltis.

Pela Copinha, ocorre domingo, dia 17, rodada dupla com os jogos da ida da fase final. A rodada será em São Jacó/Teutônia, onde jogam pela Série Ouro, Alto Taquari x Minuano. A preliminar terá pela Série Prata, Esperança de Rui Barbosa x Largados, início as 14h.

Pela categoria de Veteranos, acontecem os jogos da rodada da volta da fase semifinal. Pela Série Ouro, jogam em Venâncio Aires, Assespe x Concórdia e em Conventos, Estudiantes x União de Palmas. Pela Série Prata, em Marques de Souza, Brasil x Inter da Conservas e em Nova Santa Cruz, Cruzeiro x Independente.

Por Alan Dick