Futebol Amador

A direção da Aslivata, responsável pela organização do Campeonato Regional – Copa Certel/Sicredi, cancelou os jogos marcados para o último domingo. O motivo foi a chuva registrada no decorrer da semana passada, que deixou os gramados sem condições de jogo e a previsão de mais chuva no último final de semana. Outra alegação de bastidor foi a realização das provas do Enem, que estariam atrapalhando a muitas equipes com envolvimento de seus atletas neste concurso. Diante desta situação, os jogos cancelados serão realizados neste domingo, dia 10 de novembro.

Pela Série “A” – categoria de titulares, jogam pela rodada de ida da fase semifinal, em Costão/Estrela, Atlântico x Boavistense de Boa Vista do Sul e em Taquari, Taquariense x Assespe de Venâncio Aires. As equipes do Atlântico e do Taquariense têm a vantagerm de jogar por dois empates para chegar na fase final.

Pela categoria de aspirantes, também pela rodada de ida da semifinal, onde participa o Rui Barbosa, serão realizadas duas partidas como preliminares dos titulares. O Rui Barbosa joga em Taquari com a equipe do Santo André de Lajeado. Em Costão/Estrela jogam Estudiantes de Conventos x Cruzeiro de Vespasiano Corrêa. As equipes do Santo André e o Cruzeiro têm a vantagem de jogar por dois empates para chegar a final do torneio.

Pela Série “B” ou Copinha, categoria Ouro, jogam em Canudos do Vale, Minuano x Brasil de Alto Conventos e em Lajeado, Guarani x Alto Taquari de São Jacó/Teutônia. Pela Série Prata, tem em Rui Barbosa, Esperança x Atlético Gaúcho e em Bom Retiro do Sul, Largados x Independente. O Esperança joga por um empate para se classificar para a próxima fase.

Pela categoria de Veteranos, está prevista a rodada de ida da fase semifinal, onde jogam em Roca Sales, Concórdia x Assespe e em Palmas/Encantado, União x Estudiantes. Pela Série Prata, tem a rodada de ida da fase semifinal reunindo, em Lajeado, Internacional x Brasil de Marques de Souza e em Cruzeiro do Sul, Independente x Cruzeiro.

Por Alan Dick